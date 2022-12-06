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НовостиЗдоровье6 декабря 2022 8:58

Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 6 декабря: 11 человек выздоровели за сутки

«КП» собрала последние новости по коронавирусу в регионе на 6 декабря
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
За минувшие сутки на территории региона было выявлено 2 новых случая заражения.

За минувшие сутки на территории региона было выявлено 2 новых случая заражения.

Фото: Олег УКЛАДОВ

По данным столичного Оперштаба, общее число зараженных COVID-19 в Смоленской области составляет 145 859 человек. За минувшие сутки на территории региона было выявлено 2 новых случая.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Также, с начала пандемии переболели коронавирусом уже 142 484 человека. Число новых выздоровевших пациентов за сутки также достигло 11. Погибли от осложнений с начала пандемии 3 168 смолянина. За сутки госпитализировали 6 жителей Смоленской области.

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