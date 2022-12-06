На дорогах Смоленской области установят 14 комплексов фотовидеофиксации. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В этом году на дорогах Смоленской области установят 14 комплексов фотовидеофиксации. Об этом сообщили в профильном департаменте.

Уже сейчас их в регионе более 200. В 2022 году отмечается рост количества выявленных нарушений ПДД и увеличение поступлений финансов в бюджет. Эти средства направляются и на мероприятия по обеспечению безопасности на дорогах.

Смолянам предлагают поделиться мнением касательно камер в регионе. Для этого можно пройти опрос по ссылке.

Читай также:

Многокилометровая пробка образовалась из-за жёсткого ДТП на трассе под Смоленском. В районе деревни Каменка перевернулся легковой автомобиль.