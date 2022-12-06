Все школы Смоленска уходят на карантин с 7 декабря. Фото: пресс-служба администрации города.

В смоленских школах и организациях дополнительного образования на неделю приостанавливаются учебные занятия. Как сообщили в пресс-службе администрации города, ограничения вводятся на семь календарных дней, начиная с 7 декабря

Занятия прекращаются в соответствии с рекомендациями регионального Управления Роспотребнадзора в связи с повышением уровня заболеваемости гриппом и острыми респираторными инфекциями на территории Смоленска.

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