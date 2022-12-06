Более 250 детей познакомились с профессией энергетика

Фото: «Смоленскэнерго».

Руководители восьми районов электрических сетей филиала ПАО «Россети Центр» – «Смоленскэнерго» встретились с детьми сотрудников, чтобы рассказать о важности профессии родителей, опасности электричества и мерах безопасности, принимаемых в компании для сотрудников. Мероприятия прошли в рамках проекта филиала «На работу к папе».

«Детские дни» в течение ноября охватили более 250 детей сотрудников. Школьникам представилась возможность побывать в рабочих кабинетах, диспетчерских пунктах, кабинетах охраны труда, мастерских, цехах, лабораториях, увидеть специальную технику, примеры работы, которые продемонстрировали бригады на учебных полигонах и многое другое. Благодаря проекту ребята смогли познакомиться поближе с профессией своих родителей, увидеть своими глазами электрооборудование и средства защиты, которые они используют в повседневном труде, повторили правила электробезопасности и получили навыки оказания первой медицинской помощи. Главная цель проекта – донести до слушателей важность применения средств индивидуальной защиты и электрозащитных средств.

«На работу к папе» – это масштабный проект, который мы провели во многих районах области, чтобы сотрудники могли не только рассказать, но и показать семьям, в каких условиях они работают, как защищают свою жизнь, чтобы здоровыми вернуться домой», – прокомментировал заместитель генерального директора – директор филиала Андрей Сорокин.