Власти Смоленска обсудили с архитекторами из Екатеринбурга будущий облик набережной. Фото: Александр Григорченков.

В областном центре идёт подготовительная работа к обновлению Владимирской набережной. Так, на днях администрация города провела встречу с архитекторами проектной организации, которая выиграла тендер на разработку проекта будущих работ, – «АрхСтрой» из Екатеринбурга.

Ранее архитекторы, дизайнеры, общественные деятели, представители городской власти, жители расположенных рядом домов провели воркшоп в КВЦ имени Тенишевых, а затем собрались и на самой набережной, чтобы на месте посмотреть возможность реализации тех или иных предложений.

После встреч все возможные варианты реконструкции будут представлены широкому вниманию жителей города. Как сообщили в пресс-службе Администрации, на официальном сайте мэрии пройдёт открытое голосование, где смоляне утвердят окончательное обновление набережной.

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