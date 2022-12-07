Смоляне могут отправить письма и посылки участникам спецоперации. Фото: страница главы города Андрея Борисова в соцсетях.

Родственники военнослужащих могут напрямую отправить письма и посылки солдатам, участвующим в спецоперации. Об этом сообщил глава города Андрей Борисов на своей странице в соцсетях.

Направить письма можно через ближайшие отделения «Почты России» по адресу: 103400, город Москва-400, номер воинской части.

Адреса воинских частей можно узнать от самих военнослужащих или в военных комиссариатах по месту призыва. Воинские части в зоне СВО прикреплены к подразделениям фельдъегерской почтовой связи.

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