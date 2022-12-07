В Ярцевском районе отремонтировали кровлю фельшерско-акушерского пункта. Фото: департамент здравоохранения Смоленской области.
В регионе продолжается ремонт учреждений здравоохранения. Так, в Ярцевском районе в Старосельском фельдшерско-акушерском пункте обновили кровлю. На крышу уложили металлочерепицу и сделали гидроизоляцию.
Как сообщили в профильном департаменте, этот ФАП обслуживает 395 человек.
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