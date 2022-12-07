Небольшой снег пройдёт в Смоленской области 7 декабря. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

7 декабря в регионе ожидается переменная облачность. По прогнозам смоленского ЦГМС, во второй половине дня пройдет небольшой снег. На отдельных участках дорог сохранится гололедица. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, утром и днем порывы до 15 м/с.

Температура воздуха по области: -8°C…-3°C.

В Смоленске: -7°C…-5°C.

Атмосферное давление 748 мм рт. столба, будет падать.

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