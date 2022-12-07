Смоленск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Смоленск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Смоленск
-1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество7 декабря 2022 5:42

Небольшой снег пройдёт в Смоленской области 7 декабря

Столбики термометров опустятся до -8
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Небольшой снег пройдёт в Смоленской области 7 декабря.

Небольшой снег пройдёт в Смоленской области 7 декабря.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

7 декабря в регионе ожидается переменная облачность. По прогнозам смоленского ЦГМС, во второй половине дня пройдет небольшой снег. На отдельных участках дорог сохранится гололедица. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, утром и днем порывы до 15 м/с.

Температура воздуха по области: -8°C…-3°C.

В Смоленске: -7°C…-5°C.

Атмосферное давление 748 мм рт. столба, будет падать.

Читай также:

Все школы Смоленска уходят на карантин с 7 декабря. Занятия прекратятся на неделю.