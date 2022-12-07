На обходе Рославля открыли движение транспорта. Фото: департамент транспорта и дорожного хозяйства Смоленской области.

Как сообщает ФКУ Упрдор Москва-Бобруйск, на путепроводах, расположенных на 0-м, 6-м и 23-м км автомобильной дороги А-130 Москва – Малоярославец – Рославль - граница с Республикой Беларусь, открыли движение транспорта.

В связи с ремонтными работами на обходе Рославля были введены временные ограничения. Сейчас работы по ремонту железобетонных пролетных строений и покрытия завершены. При благоприятных погодных условиях мостовики продолжат ремонт на путепроводах в апреле 2023 года.

В профильном региональном департаменте напоминают, что на всех сооружениях будут выполнены работы по переустройству мостового полотна, ремонту и усилению пролетных строений, замене деформационных швов. Дорожники отремонтируют подходы к искусственным сооружениям и восстановят системы водоотведения, заменят лестничные сходы, барьерное и перильное ограждения.

Весь объем работ планируется завершить до конца ноября 2023 года.

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