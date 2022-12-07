Председатель Смоленской областной Думы выступил за поддержку племенного животноводства

Фото пресс-службы регионального парламента.

6 декабря 2022 года в здании Совета Федерации в Москве прошло заседание Комиссии Совета законодателей России по аграрно-продовольственной политике, природопользованию и экологии. Традиционно в обсуждении актуальных вопросов развития отрасли принимают участие сенаторы, депутаты Госдумы, председатели законодательных органов субъектов, руководители министерств и ведомств. В состав Комиссии входит спикер Смоленской областной Думы Игорь Ляхов. В ходе парламентской встречи он выступил с докладом о поддержке селекционно-племенного животноводства на территории Российской Федерации. В своей речи Игорь Васильевич подчеркнул, что сегодня, как никогда, особое внимание должно быть приковано к вопросам сохранения и развития отечественной селекции отрасли животноводства.

Председатель смоленского заксобрания рассказал об особенностях работы предприятий, занимающихся племенным разведением в регионах, на примере ОА «Смоленское» по племенной работе. Данная организация, как и подобные хозяйства в других субъектах страны, осуществляет производство высококачественного семени, соответствующего современным технологическим требованиям, а также организацию сервисных пунктов искусственного осеменения. Кроме того, ведет разработку селекционной программы и обеспечивает сельскохозяйственные предприятия высокоценным племенным материалом.

Основные виды выпускаемой продукции востребованы не только среди аграриев Смоленского региона и нашего государства, но и далеко за их пределами. Вместе с тем, несмотря на высокую значимость племенного разведения для развития АПК, данное направление имеет ряд проблемных вопросов, требующих срочного решения в условиях санкционного давления. Помимо недостаточного финансирования речь идет о бесконтрольном ввозе импортного племенного материала неизвестного качества; нехватке специалистов, а также низком уровне обеспечения лабораторным и исследовательским оборудованием, преобладании техники и комплектующих иностранного производства, что вызывает сложности в обслуживании.

«Данная тема напрямую связана с продовольственной безопасностью страны и вызывает справедливую тревогу в сложившихся условиях ограничений. Крайне остро стоит вопрос поддержки отечественной генетики и создания племенных центров. Необходимо сформировать конкурентоспособную базу, которая будет удовлетворять потребности наших сельхозтоваропроизводителей в продуктивном молодняке и усилит независимость страны от иностранной продукции. Кроме этого, приоритетной целью является техническое перевооружение отрасли и полное замещение импортного оборудования и запчастей на российские. Только так мы сможем минимизировать последствия того колоссального давления на сельскохозяйственный сектор, которое пытаются оказать страны Запада и США», - прокомментировал Игорь Ляхов. Также парламентарий отметил, что для преобразования и повышения эффективности селекционно-племенной работы целесообразно разработать соответствующую государственную программу по сохранению и развитию скота отечественной селекции и генофондных пород, а также программу по поддержке российских станций по производству семени.

Отметим, что большинство предложений, прозвучавших в выступлении председателя Смоленской облдумы, включено в проект итогового решения Комиссии Совета законодателей по аграрно-продовольственной политике, природопользованию и экологии. В частности, Государственной Думе рекомендовано внести изменения в действующее законодательство, направленные на уточнение порядка выдачи разрешений на импорт племенной продукции. В адрес профильных министерств озвучены предложения предусмотреть создание племенных центров и проведение мероприятий по поддержке отечественной генетики, племенных хозяйств и станций по искусственному осеменению. Также в качестве рекомендации была одобрена идея об обучении, подготовке и переподготовке кадров, занятых в сфере животноводства.

Кроме того, в ходе форума был рассмотрен вопрос об охране лесов от загрязнения отходами производства и потребления, несанкционированно размещенными на землях лесного фонда, а также проекты федеральных законов, поступившие на рассмотрение Комиссии Совета законодателей.