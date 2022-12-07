В Смоленске расходы на социальную сферу составят 68 %

Фото: Смоленский городской Совет.

В обсуждении проекта решения приняли участие председатель комитета Смоленской областной Думы по бюджету, налогам и финансам Николай Дементьев, председатель Смоленского городского Совета Анатолий Овсянкин, депутаты горсовета Павел Самусенков, Владимир Бурдули, Сергей Якимов, Михаил Ковалёв, Дмитрий Левант.

Слушания прошли под председательством заместителя Главы города Смоленска по финансово-экономической деятельности Татьяны Кулешовой. Подробный доклад представила начальник финансово-казначейского управления Администрации города Елена Ландарская.

Выступавшие подчеркнули, что бюджет Смоленска – ключевое решение года, оно должно быть принято до конца года, чтобы областной центр функционировал и своевременно продолжилась реализация важных социальных программ.

«Как столица региона Смоленск получает и продолжит получать необходимую поддержку со стороны вышестоящего бюджета для решения социально ориентированных задач: на 2023 год безвозмездные поступления запланированы в объёме 3,8 млрд рублей. При этом, как мы ожидаем, на 309 миллионов рублей в следующем году произойдёт рост расходов на социальную сферу. Они составят 68 % всех расходов или 5,4 млрд рублей. Четкая социальная направленность прослеживается в бюджете Смоленска из года в год», - сказал Анатолий Овсянкин.

Фото: Смоленский городской Совет.

Он уточнил, что 58 % финансирования всех муниципальных программ в областном центре (это 4,4 млрд рублей) предлагается направить на реализацию программы «Развитие системы образования». Например, для отдельных категорий самых маленьких смолян предусмотрено льготное посещение детских садов – бесплатное или со скидкой 50 %.

В 2023 году за счёт средств бюджета города на предоставление льгот по родительской плате за детские сады потребуется 58,6 млн рублей. На бесплатное питание в школах Смоленска – более 228 млн рублей.

«Помимо учеников первых-четвертых классов, которые обеспечиваются питанием за счёт средств федерального бюджета, по решению горсовета бесплатное питание в новом году, как и прежде, будет предусмотрено для отдельных категорий учащихся. Мы понимаем, что у всех разные возможности, кто-то из учеников покупает дополнительные перекусы или приносит с собой из дома. Но для многих семей очень ощутима эта поддержка, которая сохранится и будет доступна в полном объеме: горячие завтраки для начальной школы за счёт федерального бюджета, а также бесплатные завтраки и обеды для отдельных категорий учащихся с 1 по 11 класс за счёт местного бюджета», - сообщил в ходе обсуждения проекта Анатолий Овсянкин.

Напомним, с 1 сентября этого года по решению Смоленского городского Совета финансирование бесплатных горячих завтраков и обедов для школьников в Смоленске увеличено с 35 до 50 рублей и с 40 до 66 рублей 45 копеек в день на одного ребёнка.

«Ожидается рост отдельных субсидий по отношению к показателям этого года. Самая объёмная – на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда – должна составить в 2023-м около 640 млн рублей. А это значит, что в областном центре постепенно продолжит сокращаться список смолян, которые ждут переезда и пока вынуждены проживать в аварийных домах», - отметил председатель горсовета.

Заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Смоленского городского Совета Павел Самусенков, возглавляющий планово-бюджетную комиссию, напомнил, что в случае появления источников для дополнительного финансирования или других поправках депутаты могут скорректировать решение в течение года – это исключительная компетенция Смоленского городского Совета. Так, к декабрю текущего года в бюджет-2022 изменения вносились пять раз.

Также Самусенков отдельно остановился на том, почему расходы Смоленска на следующий год планируются на 1,9 млрд рублей ниже 2022 года.

«На то есть объективные причины. Основная из них – предстоящие серьёзные изменения, связанные с перераспределением ряда полномочий. Напомню, функции по проектированию, строительству, реконструкции, ремонту и содержанию дорог с 1 января переходят на уровень субъекта. Это перераспределение устанавливается на пять лет. И все необходимые расходы – а они значительны – предусмотрят уже на областном уровне», - подчеркнул депутат. – Ко второму чтению, где будут рассматриваться отдельные статьи расходов, наша фракция подготовит свои предложения», - сообщил Павел Самусенков.

«Сегодня необходимо в больших объёмах выделять средства на потребности дошкольных образовательных учреждений и учреждений общего образования. С вопросами текущего ремонта или устранения предписаний контролирующих органов продолжают на регулярной основе обращаться как родители, так и руководители учреждений. Хотелось бы в будущем бюджете увидеть отражение работы Администрации города в этом направлении», - сказал Михаил Ковалёв, сообщивший, что фракция ЛДПР также поддержит принятие проекта бюджета в первом чтении.

«Депутаты горсовета будут собираться столько, сколько необходимо, чтобы прийти к общему решению, каким будет в конечном итоге бюджет, на что мы будем тратить средства и какие направления требуют наибольшего внимания. Выполнить обязательства, сохранить все льготы, действовавшие в Смоленске ранее, – это задачи, которые стоят перед депутатским корпусом», - акцентировал Анатолий Овсянкин.

Проект бюджета был проанализирован Контрольно-счётной палатой города. Также ранее вопрос был рассмотрен на заседаниях постоянных комиссий городского Совета. В двух чтениях депутаты рассмотрят его на сессиях.