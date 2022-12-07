Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 7 декабря: 15 случаев заражения выявлено за сутки

По данным столичного Оперштаба в Смоленской области на утро 7 декабря зарегистрировано 15 новых случаев заболевания за сутки. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

По данным столичного Оперштаба в Смоленской области на утро 7 декабря зарегистрировано 15 новых случаев заболевания за сутки. Всего в области выявлено 145 874 случая коронавируса.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

За прошедшие сутки выздоровели 12 человек, всего выздоровевших – 142 496 пациентов. В общей сложности от коронавируса умерли 3 168 человек.

В инфекционный стационар региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализирован 1 житель области.

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