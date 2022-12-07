В Смоленске изменят вечерний график движения трамвая №4. Фото: пресс-служба администрации города.

С 11 декабря в Смоленске изменится расписание движения трамвая №4. Об этом сообщили в пресс-службе городского МУТТП.

Причина – изменение времени прибытия вечерней «Ласточки» в Смоленск. Ранее скоростной поезд прибывал в город в 23:31, теперь – в 23:40.

В связи с этим отправление последнего трамвая №4 от остановки «Железнодорожный вокзал» будет осуществляться на 10 минут позже, в 23:48.

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