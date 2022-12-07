Губернатор Смоленской области ответит на вопросы населения в прямом эфире. Фото: страница губернатора Алексея Островского в соцсетях.

В среду, 14 декабря, губернатор Смоленской области Алексей Островский проведет «Прямую линию». По информации пресс-службы администрации региона, начало трансляции в 12:00.

Оставить свои вопросы можно уже сейчас под постом-анонсом ВКонтакте.

Читай также:

Смоляне могут отправить письма и посылки участникам спецоперации. Это можно сделать напрямую через «Почту России».