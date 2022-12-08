В Заднепровском районе Смоленска конфликт между знакомыми закончился убийством. Фото: Александр ЧЕРНЫХ

Инцидент произошёл в августе 2022 года в Заднепровском районе. Двое смолян распивали спиртные напитки в квартире подсудимого. В ходе застолья между знакомыми произошёл конфликт, из-за чего мужчина взял кухонный нож и ударил им собутыльника в правое бедро, повредив бедренную вену.

После этого подсудимый выпроводил раненого знакомого из квартиры. Пострадавший умер на лестничной площадке от потери крови.

По информации пресс-службы Заднепровского районного суда, обвиняемого приговорили к 6 годам колонии строгого режима за причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего.

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