Житель Вяземского района сжёг чужую дачу. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области.

Смоленские полицейские раскрыли дело о поджоге дома в деревне Мишино Вяземского района. Хозяева использовали его только летом, как дачный.

После пожара сотрудники полиции начали проверку, в ходе которой опросили возможных очевидцев. Соседи рассказали, что накануне произошедшего видели подозрительного мужчину. Оказалось, что некоторое время здесь самовольно проживал ранее судимый житель деревни Коробово. После этого он решил поджечь дом, используя легковоспламеняющуюся жидкость.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, вязьмича заключили под стражу, сейчас проверяется его причастность к аналогичным преступлениям. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело.

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