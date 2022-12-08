Сильная метель ожидается в Смоленской области 8 декабря. Фото: Олег УКЛАДОВ

По прогнозам синоптиков, 8 декабря погода в Смоленской области резко ухудшится. Уже с ночи пойдёт снег, местами с метелью. Ветер будет дуть южный, ожидаются порывы до 14 м/с.

Температура воздуха по области: -4°C…+1°C.

В Смоленске: -2°C…0°C.

Из-за повышения температуры воздуха, днём снег будет падать уже мокрый. Атмосферное давление 742 мм рт. столба, днем будет слабо расти.

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