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НовостиПроисшествия8 декабря 2022 6:36

В центре Смоленска маршрутка столкнулась с грузовиком

Авария затрудняет проезд на проспекте Гагарина
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
В центре Смоленска маршрутка столкнулась с грузовиком. Фото: «ДПС/ДТП/ЧП 67» в соцсетях.

В центре Смоленска маршрутка столкнулась с грузовиком. Фото: «ДПС/ДТП/ЧП 67» в соцсетях.

Утром 8 декабря на повороте на улицу Николаева маршрутное такси №47 врезалось в ГАЗель. По словам очевидцев, в аварии никто не пострадал, машины получили незначительные технические повреждения.

ДТП затрудняет проезд автомобилей по проспекту Гагарина. На место выехали сотрудники ГИБДД.

Ранее «КП» писала, что житель Вяземского района сжёг чужую дачу. До пожара ранее судимый местный житель незаконно проживал в этом доме.