Дополнительные поезда свяжут Смоленск с Москвой на праздниках

Фото: Служба корпоративных коммуникаций МЖД.

Дополнительные поезда свяжут Смоленск с Москвой, Санкт-Петербургом и Полоцком на праздниках, сообщает служба корпоративных коммуникаций МЖД.

В период новогодних праздников и рождественских каникул холдинг «РЖД» назначает дополнительные пассажирские поезда между Смоленском, Москвой, Санкт-Петербургом и Полоцком.

Так, с 25 декабря 2022 года по 13 января 2023 года будут курсировать 9 дополнительных пассажирских поездов: № 240 Полоцк – Москва (отправление из Смоленска с 25 декабря по 11 января ежедневно в 23:17); № 229 Смоленск – Санкт-Петербург (из Смоленска 1 и 8 января в 16:15 через Беларусь с остановкой в Витебске); № 212 Смоленск – Москва (из Смоленска 2, 5, 6 и 8 января в 07:05); № 206 Смоленск – Москва (из Смоленска 2 и 8 января в 22:56); № 744 Смоленск – Москва (из Смоленска 3 и 8 января в 17:08).

В обратном направлении: № 239 Москва – Полоцк (отправление из Смоленска с 27 декабря по 13 января ежедневно в 06:14); № 229 Санкт-Петербург – Смоленск (из Санкт-Петербурга 30 декабря и 7 января в 21:46 через Беларусь с остановкой в Витебске); № 743 Москва – Смоленск (из Москвы 31 декабря и 7 января в 09:56); № 211 Москва – Смоленск (из Москвы 31 декабря, 2, 4, 5 и 6 января в 18:17).

Приобрести билеты, а также узнать актуальное расписание движения поездов можно во всех железнодорожных кассах, в мобильном приложении и на официальном сайте.