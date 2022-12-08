Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 8 декабря: 10 человек госпитализировали за сутки

По данным столичного Оперштаба, в Смоленской области с начала пандемии выявлено 145 883 случая заражения коронавирусом. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По данным столичного Оперштаба, в Смоленской области с начала пандемии выявлено 145 883 случая заражения коронавирусом, в том числе 9 – за последние сутки.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Выздоровели всего 142 514 человек, 3 168 пациентов умерли. За сутки от коронавируса не скончался ни один человек. Госпитализировали 10 жителей региона.

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