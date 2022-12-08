В Смоленске вынесли приговор преступной группировке. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В марте 2021 года сотрудники регионального УФСБ задержали четырёх местных жителей, которые незаконно перевозили иностранных граждан через границу.

Преступной деятельностью руководила 33-летняя женщина, которую приговорили к 5 годам лишения свободы и обязали выплатить штраф в размере 500 тысяч рублей. Её 34-летний супруг «получил» 3,5 года в колонии общего режима.

По информации пресс-службы регионального УФСБ, позднее суд вынес приговор остальным участникам группировки. 31-летнего водителя приговорили к 3 годам колонии строгого режима, а его 49-летнего подельника, который пытался скрыться за границей, к 2 годам колонии общего режима.

Ранее «КП» писала, что в Заднепровском районе Смоленска конфликт между знакомыми закончился убийством. Обвиняемого приговорили к 6 годам колонии строгого режима.