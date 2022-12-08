Руководство детсада №83 «Улыбка» поблагодарило энергетиков за мероприятие

Фото: Предоставлено Смоленскэнерго.

На имя заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «Россети Центр» – «Смоленскэнерго» Андрея Сорокина пришло благодарственное письмо от заведующего детским садом №83 «Улыбка» г. Смоленска.

«Педагогический коллектив благодарит Вас за организацию занятия по электробезопасности для наших воспитанников. Сотрудники Смоленского РЭС максимально предусмотрев особенности детей дошкольного возраста, провели урок динамично, в интерактивной форме», – отметила в своем письме Ольга Тимофеева. Мероприятие посетили 70 дошколят.

Детям рассказали какой путь проходит электрический ток, чтобы попасть в дома людей, насколько важную роль играет электроэнергия в хозяйстве, быту, работе и какие правила необходимо соблюдать при обращении с электроприборами. Такие уроки являются эффектной формой обучения детей основам электробезопасности в быту и на улицах.

Специалисты филиала с января по ноябрь уже провели больше 70 занятий по электробезопасности в детских садах, школах, интернатах, детских лагерях отдыха, библиотеках города Смоленска, музее энергетики Смоленской области. Проведение уроков в игровой форме позволяет детям активно участвовать в диалоге со специалистами Смоленскэнерго, задать интересующие вопросы и повторить правила безопасного обращения с электричеством в быту и на улице.

«Мы постоянно проводим тематические мероприятия для детских аудиторий разных возрастов. Нам приятно, что учителя и воспитатели отмечают практическую ценность наших мероприятий, это говорит о высоком профессионализме наших сотрудников», – отметил Андрей Сорокин.