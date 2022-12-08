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НовостиПроисшествия8 декабря 2022 13:50

Ребёнок и двое взрослых пострадали в ДТП на трассе в Смоленской области

Легковушка «слетела» в кювет и перевернулась
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Ребёнок и двое взрослых пострадали в ДТП на трассе в Смоленской области.

Ребёнок и двое взрослых пострадали в ДТП на трассе в Смоленской области.

Фото: Олег УКЛАДОВ

Страшная авария произошла 7 декабря на трассе М-1 в Гагаринском районе. Автомобиль «Форд Фокус» врезался в металлический отбойник, съехал в кювет и перевернулся. За рулем находилась 44-летняя женщина.

Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД, в ДТП пострадали 11-летний ребёнок и два взрослых пассажира. Им потребовалась медицинская помощь.

Ранее «КП» писала, что в центре Смоленска маршрутка столкнулась с грузовиком. Авария затрудняет проезд на проспекте Гагарина.