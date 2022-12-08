Ребёнок и двое взрослых пострадали в ДТП на трассе в Смоленской области.
Фото: Олег УКЛАДОВ
Страшная авария произошла 7 декабря на трассе М-1 в Гагаринском районе. Автомобиль «Форд Фокус» врезался в металлический отбойник, съехал в кювет и перевернулся. За рулем находилась 44-летняя женщина.
Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД, в ДТП пострадали 11-летний ребёнок и два взрослых пассажира. Им потребовалась медицинская помощь.
Ранее «КП» писала, что в центре Смоленска маршрутка столкнулась с грузовиком. Авария затрудняет проезд на проспекте Гагарина.