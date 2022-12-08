Алексей Островский сделал контрольные звонки семьям мобилизованных смолян

Алексей Островский вновь сделал контрольные звонки семьям мобилизованных смолян. Фото: страница губернатора Алексея Островского в соцсетях.

Губернатор Алексей Островский вновь позвонил членам семей мобилизованных, которые обращались в специально созданный Центр поддержки либо в районные администрации с теми или иными вопросами.

Как рассказал глава региона на своей странице в соцсетях, звонки были совершены в Рославльский и Смоленский районы, а также в Смоленск. В ходе прошлых телефонных разговоров родственники мобилизованных сообщали, что часть вопросов была решена, а часть находилась на стадии исполнения. На данный момент большая часть обращений проработана. По словам губернатора, такой формат контроля продолжится.

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