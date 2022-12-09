В Смоленской области создадут единую картографическую платформу с данными о недвижимости. Фото: страница губернатора Алексея Островского в соцсетях.

Губернатор Алексей Островский обсудил с руководителем регионального Управления Росреестра Татьяной Шурыгиной ход реализации в Смоленской области государственной программы «Национальная система пространственных данных». Ее цель – создание единых цифровой платформы и электронной картографической основы, которые будут в режиме одного окна предоставлять сведения обо всех объектах недвижимости, зарегистрированных правах на недвижимое имущество и государственной кадастровой оценке, то есть содержать полный и точный реестр недвижимости в масштабах всей страны.

Как отметил глава региона на своей странице в соцсетях, внедрение данной системы позволит обеспечить доступность пространственных данных для граждан, бизнеса и государственных органов, повысить качество оказания госуслуг, продемонстрировать экономический и инвестиционный потенциал территорий, а также будет способствовать увеличению дохода в бюджет.

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