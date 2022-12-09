Более 147 тысяч смолян прошли диспансеризацию в 2022 году. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На видеоселекторе с главами районов губернатор Алексей Островский обсудил проведение диспансеризации и профосмотров жителей региона. В общей сложности за 2022 год диспансеризацию, включая углубленную – после перенесенного коронавируса, а также профосмотры, прошли более 147 тысяч смолян.

Как сообщил глава региона на своей странице в соцсетях, работа в этом направлении продолжается. Медучреждения, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, работают также в вечернее время и по субботам. Организованы выезды мобильных комплексов в отдаленные населенные пункты. Всю необходимую информацию можно получить на официальных сайтах и информационных стендах медорганизаций, а также официальном сайте профильного департамента.

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