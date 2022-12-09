Небольшой снег пройдёт в Смоленской области 9 декабря. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Днем 9 декабря в Смоленской области возможны небольшие, местами умеренные осадки в виде снега, мокрого снега. На дорогах сохранится слабый гололед, на отдельных участках гололедица, видимость подпортит слабый туман. Ветер подует южной четверти, 6-11 м/с.

Температура воздуха по области: -4°C…+1°C.

В Смоленске: -2°C…0°C.

Атмосферное давление 737 мм рт. столба, будет слабо расти.

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