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НовостиОбщество9 декабря 2022 6:48

Алексей Островский рекомендовал смоленским предприятиям перевести сотрудников на «удалёнку»

Мера обусловлена резким ростом заболеваемости ОРВИ и гриппом в регионе
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Алексей Островский рекомендовал смоленским предприятиям перевести сотрудников на «удалёнку».

Алексей Островский рекомендовал смоленским предприятиям перевести сотрудников на «удалёнку».

Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

http://vk.com/ostrovskylive1В связи с ростом ростом заболеваемости ОРВИ и гриппом в Смоленской области губернатор Алексей Островский дал главам районов ряд поручений. В их числе – рекомендовать руководителями предприятий и организаций перевести сотрудников на «удалёнку» там, где это возможно.

Такие же меры глава региона поручил ввести в школах и детских садах в случае ухудшения эпидситуации. То есть оперативно информировать региональное Управление Роспотребнадзора, вовремя осуществить перевод на дистант, разъясняя родителям, каким образом будет строиться учебный процесс и прочее.

Кроме того, как сообщил губернатор на своей странице в соцсетях, необходимо информировать жителей о необходимости вакцинации, сообщать, где и каким образом они могут вакцинироваться. А также о возможности оформления больничных листов в электронном виде, чтобы сократить резко увеличившийся поток пациентов поликлиник.

Ранее «КП» писала, что в Смоленской области более 12 тысяч человек заболели гриппом и ОРВИ за неделю. Около 8 тысяч из них – дети.