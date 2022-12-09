Алексей Островский рекомендовал смоленским предприятиям перевести сотрудников на «удалёнку». Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

http://vk.com/ostrovskylive1В связи с ростом ростом заболеваемости ОРВИ и гриппом в Смоленской области губернатор Алексей Островский дал главам районов ряд поручений. В их числе – рекомендовать руководителями предприятий и организаций перевести сотрудников на «удалёнку» там, где это возможно.

Такие же меры глава региона поручил ввести в школах и детских садах в случае ухудшения эпидситуации. То есть оперативно информировать региональное Управление Роспотребнадзора, вовремя осуществить перевод на дистант, разъясняя родителям, каким образом будет строиться учебный процесс и прочее.

Кроме того, как сообщил губернатор на своей странице в соцсетях, необходимо информировать жителей о необходимости вакцинации, сообщать, где и каким образом они могут вакцинироваться. А также о возможности оформления больничных листов в электронном виде, чтобы сократить резко увеличившийся поток пациентов поликлиник.

Ранее «КП» писала, что в Смоленской области более 12 тысяч человек заболели гриппом и ОРВИ за неделю. Около 8 тысяч из них – дети.