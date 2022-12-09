В Смоленске осудили мужчину за попытку украсть железнодорожные рельсы. Фото: Иван МАКЕЕВ

Смоленский районный суд вынес приговор 47-летнему мужчине по уголовному делу за попытку украсть железнодорожные рельсы.

По информации пресс-службы суда, в декабре 2021 года смолянин предложил своему приятелю украсть рельсы с недействующего железнодорожного пути для хозяйственных нужд. Приехав на место, мужчины пытались разрезать рельсы на части общей стоимостью 8 195 рублей, однако были задержаны сотрудниками полиции.

Суд учёл все смягчающие обстоятельства и назначил виновному наказание в виде 1 года 8 месяцев лишения свободы, условно, с испытательным сроком 1 год 6 месяецев. Уголовное преследование в отношении его соучастника прекращено в связи с его деятельным раскаянием.

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