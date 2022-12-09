Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 9 декабря: «плюс» 9 случаев заражения

За минувшие сутки в Смоленской области официально подтвердилось 9 новых случаев заражения коронавирусом. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

За минувшие сутки в Смоленской области официально подтвердилось 9 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперштаб. Общее число зафиксированных в регионе случаев – 145 883.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Выздоровели за сутки 18 смолян, всего 142 514 человек успешно справились с болезнью с начала пандемии. Госпитализированы с осложнениями 10 житель региона.

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