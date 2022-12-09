В Кардымовскую ЦРБ закупили новое оборудование. Фото: департамент здравоохранения Смоленской области.
В Кардымовской центральной районной больнице появилось новое оборудование – аппарат для проведения УЗИ-диагностики. Он приобретен в рамках реализации региональной программы модернизация первичного звена здравоохранения.
Как сообщили в профильном департаменте, врач кабинета ультразвуковой диагностики готов приступить к оказанию помощи местному населению.
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