В Кардымовскую ЦРБ закупили новое оборудование. Фото: департамент здравоохранения Смоленской области.

В Кардымовской центральной районной больнице появилось новое оборудование – аппарат для проведения УЗИ-диагностики. Он приобретен в рамках реализации региональной программы модернизация первичного звена здравоохранения.

Как сообщили в профильном департаменте, врач кабинета ультразвуковой диагностики готов приступить к оказанию помощи местному населению.

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