В рамках «Дня клиента» энергетики рассмотрели около 50 вопросов в ноябре

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Еженедельно по четвергам с начала ноября заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «Россети Центр» – «Смоленскэнерго» Андрей Сорокин проводит очный прием заявителей по вопросу осуществления технологического присоединения к сетям филиала, а также другим возникающим вопросам. Встречи проходят с 10:00 до 18:00 на площадке МФЦ «Мои документы» по адресу: г. Смоленск, ул. Индустриальная 2/13. Предварительная запись не требуется.

В ноябре в ходе «Дня клиента» руководитель филиала ответил на несколько десятков вопросов клиентов, которые касались выполнения мероприятий по технологическому присоединению. Во время личного приема Андрей Сорокин рассказал заявителям о процедуре технологического присоединения к сетям и разъяснил технические и правовые аспекты данной деятельности.

«Прошедшие мероприятия помогли ответить на вопросы, с которыми пришли потребители, рассмотреть конкретные ситуации и совместно найти варианты их решения. Каждое поступившее ко мне обращение я беру под личный контроль», – прокомментировал заместитель генерального директора – директор филиала Андрей Сорокин.