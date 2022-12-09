В Смоленске благоустроят сквер на улице Бакунина. Фото: Управление по Ленинскому району города Смоленска.

В Управлении администрации Смоленска по Ленинскому району состоялось общественное обсуждение концепции благоустройства сквера напротив дома 10 по улице Бакунина.

В ходе дискуссии рассматривался вопрос о необходимости обустроить, привести в надлежащий вид данную территорию, чтобы в дальнейшем она была местом отдыха, а также местом памяти и изучения исторических аспектов Смоленска.

Как сообщили в Управлении по Ленинскому району, были предложены идеи облагородить территорию с сохранением основных исторический конструкций, находящихся здесь. Также установить новую арку на входе в сквер, скамейки, организовать освещение, заменить старые деревья молодыми саженцами, чтобы открылся вид на церковь Иоанна Богослова, перенести контейнерную площадку, установить памятные знаки с историческими надписями, отремонтировать пешеходные дорожки и выполнить другие работы по благоустройству.

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