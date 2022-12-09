Алексей Островский проведет ежегодную пресс-конференцию со СМИ и смолянами 20 декабря. Фото: страница губернатора Алексея Островского в соцсетях.

https://vk.com/wall-25232455_90888Во вторник, 20 декабря, в 11:00 состоится ежегодная пресс-конференция губернатора Смоленской области Алексея Островского, в рамках которой глава региона ответит на вопросы жителей региона и представителей СМИ. В этом году мероприятие пройдёт в в КВЦ имени Тенешевых.

Интересующие вопросы жители региона могут заранее задать в комментариях под записью в официальном сообществе «Смоленская область» ВКонтакте или написать сообщение в окне трансляции во время проведения прямого эфира.

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