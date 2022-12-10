В Смоленске на время отменят автобусы в Красный Бор. Фото: департамент по транспорту Смоленской области.

В связи с прекращением занятий в школах на фоне эпидобстановки по гриппу и ОРВИ изменится схема движения автобусного маршрута №12 «Пронино — пл. Желябова».

Как сообщили в пресс-службе «Автоколонны – 1308» до 13 декабря отменяются заезды этого автобуса в Красный Бор.

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