Коммунальные службы Смоленска очищают улицы и дворы после снегопада. Фото: пресс-служба администрация города.
Смоленские коммунальщики продолжают уборку города от снега. В связи с непрекращающимися осадками работа спецтехники и персонала организована в непрерывном режиме.
Фото: пресс-служба администрация города.
Магистральные дороги расчищает «СпецАвто», второстепенные улицы – Дормостстрой, парки и скверы обслуживает Зеленстрой, за дворы отвечают управляющие организации. Как сообщили в пресс-службе администрации города, за день «Жилищник» задействовал в уборке снега во дворах 181 дворника и технику КДМ.
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