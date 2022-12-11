Коммунальные службы Смоленска очищают улицы и дворы после снегопада. Фото: пресс-служба администрация города.

Смоленские коммунальщики продолжают уборку города от снега. В связи с непрекращающимися осадками работа спецтехники и персонала организована в непрерывном режиме.

Фото: пресс-служба администрация города.

Магистральные дороги расчищает «СпецАвто», второстепенные улицы – Дормостстрой, парки и скверы обслуживает Зеленстрой, за дворы отвечают управляющие организации. Как сообщили в пресс-службе администрации города, за день «Жилищник» задействовал в уборке снега во дворах 181 дворника и технику КДМ.

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