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НовостиПроисшествия11 декабря 2022 8:31

65-летний мужчина погиб в страшном пожаре в Глинковском районе

Частный дом сгорел полностью
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
65-летний мужчина погиб в страшном пожаре в Глинковском районе. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области.

65-летний мужчина погиб в страшном пожаре в Глинковском районе. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области.

Поздно вечером 10 декабря пожарным поступило сообщение о возгорании в деревне Добромино Глинковского района. На улице Школьной загорелся частный жилой дом.

По информации регионального ГУ МЧС, огонь полностью уничтожил строение. При разборе сгоревших конструкций спасатели нашли тело 65-летнего мужчины, хозяина дома. Причина пожара устанавливается, одна из рассматриваемых версий – неосторожное обращение с огнём.

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