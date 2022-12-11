65-летний мужчина погиб в страшном пожаре в Глинковском районе. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области.

Поздно вечером 10 декабря пожарным поступило сообщение о возгорании в деревне Добромино Глинковского района. На улице Школьной загорелся частный жилой дом.

По информации регионального ГУ МЧС, огонь полностью уничтожил строение. При разборе сгоревших конструкций спасатели нашли тело 65-летнего мужчины, хозяина дома. Причина пожара устанавливается, одна из рассматриваемых версий – неосторожное обращение с огнём.

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