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НовостиЗдоровье11 декабря 2022 9:18

Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 11 декабря: «плюс» 26 случаев заражения

«КП» собрала последние новости по коронавирусу в регионе на 11 декабря
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
За минувшие сутки в Смоленской области официально подтвердилось 26 новых случаев заражения коронавирусом.

За минувшие сутки в Смоленской области официально подтвердилось 26 новых случаев заражения коронавирусом.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За минувшие сутки в Смоленской области официально подтвердилось 26 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперштаб. Общее число зафиксированных в регионе случаев – 145 944.

Выздоровели за сутки 16 смолян, всего 142 557 человек успешно справились с болезнью с начала пандемии. Госпитализированы с осложнениями 19 жителей региона.

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