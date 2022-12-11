Московская и Белорусская железные дороги проведут соревнования коллективов. Фото: Андрей АБРАМОВ

В Минске было подписано Соглашение о проведении производственного соревнования между коллективами Московской, Октябрьской и Белорусской железных дорог, сообщает служба корпоративных коммуникаций.

В нем примут участие располагающиеся на стыке границ предприятий трех магистралей.

Производственные соревнования с 2006-го года проводились на постоянной основе. Это позволяло железнодорожникам двух стран не только обмениваться передовым опытом, но и, используя здоровый дух соперничества, повышать производственные показатели. В 2022 году, в рамках празднования юбилейной даты - 160-летия со дня своего основания Белорусская железная дорога предложила возобновить эту практику, включив в трудовые состязания третьего участника - Октябрьскую железную дорогу.

Соглашение о проведении производственного соревнования между коллективами трех дорог скрепили подписями Валерий Танаев, Виктор Голомолзин и Владимир Морозов.

Лучшие коллективы, а также магистрали будут определяться ежегодно специальной трехсторонней комиссией, куда войдут представители трёх дорог.

В настоящее время между Россией и Беларусью курсируют 18 пар поездов сообщением: Москва-Минск, Москва-Брест, Москва-Гомель, Москва-Калининград, Санкт-Петербург-Калининград, Санкт-Петербург-Брест, Калининград-Адлер, Минск-Адлер, Минск-Мурманск, а также два скоростных поезда «Ласточка» сообщением Москва-Минск. По итогам 11 месяцев 2022 г. количество перевезенных пассажиров составило почти 2 млн. человек, что на 72,3% выше аналогичного периода прошлого года.