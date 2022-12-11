С 12 декабря на Смоленщине начнется Неделя популяризации лучших практик укрепления здоровья на рабочих местах

Фото: пресс-служба ЦОЗиМП.

Повышение качества медицинской помощи не снимает проблему роста заболеваемости и не решает радикально проблему повышения продолжительности жизни и снижения показателей смертности и заболеваемости населения в субъектах РФ. Нет других путей, кроме развития глобальной профилактики с подключением ресурсов и средств общественных институтов и системных межведомственных мероприятий по формированию здорового образа жизни в каждом регионе. Это программы общественного здоровья, и, в первую очередь - корпоративные программы сохранения здоровья работников и муниципальные программы Укрепления общественного здоровья.

Одним из важнейших направлений развития охраны здоровья граждан является внедрение корпоративных программ на предприятиях. И многие организации в Смоленской области уже увидели необходимость в таких мероприятиях, отмечают в Центре общественного здоровья и медицинской профилактики.

ЦОЗиМП является амбассадором развития и внедрения таких программ при содействии НМИЦ ТПМ Минздрава России и поддержке Российского союза промышленников и предпринимателей.

– Мы готовы сотрудничать со всеми работодателями, – говорит заведующая Центра Наталья Лебедева. – В прошлом году разработаны и внедрены две пилотные модели корпоративных программ. В настоящее время по решению межведомственного координационного совета по профилактике хронических неинфекционных заболеваний и формированию ЗОЖ, который прошел 12 октября 2022 года под председательством вице-губернатора Смоленской области Виктории Макаровой, продолжена работа с региональным объединением работодателей Научно-промышленный Союз,129-ть организаций и предприятий которого уже получили уникальные пин-коды и начали анкетирование на федеральной электронной площадке АТРИЯ.

После получения результатов анкетирования и анализа данных, специалистами ЦОЗиМП соберут и начнут внедрение модулей модельной корпоративной программы для каждого рабочего коллектива. Также продолжается работа с объединением АтомЭнергоСбыт.