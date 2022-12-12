Снег с дождём ожидаются в Смоленской области 12 декабря. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В понедельник, 12 декабря, на территории Смоленской области будет облачно. Днём ожидаются обильные осадки в виде мокрого снега, переходящего в дождь. Сохраняется гололед, на дорогах гололедица, отложение мокрого снега, возможен туман. Подует юго-восточный, южный ветер со скоростью 7-12 м/с, порывы до 17 м/с.

Температура воздуха по области: 0°C…+5°C.

В Смоленске: 0°C…+2°C.

Атмосферное давление 735 мм рт. столба, будет расти.

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