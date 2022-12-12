58-летняя женщина пропала в Вязьме. Фото: ПСО «Сальвар».

11 декабря, добровольцы ПСО «Сальвар» сообщили о пропаже 58-летней Светланы Черкасовой. Местонахождение женщины неизвестно с 10 декабря.

Пропавшая ростом 170 см, плотного телосложения, светлые волосы, голубые глаза. Была в светлом пуховике, чёрных брюках и чёрных ботинках. При себе коричневая сумка.

Всех, у кого есть информация о местонахождении женщины, просят сообщить по телефонам: 8 (4812) 63-63-33, 79156476076.

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