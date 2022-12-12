Передвижная выставка «Без срока давности» открылась в Смоленске. Фото: ГУ Смоленской области по делам молодежи и гражданско-патриотическому воспитанию.

В Смоленском государственном институте искусств открылась передвижная выставка, посвященная Нюрнбергскому, Токийскому и Хабаровскому судебным процессам.

Выставка в рамках всероссийского проекта «Без срока давности» призвана напомнить о преступлениях фашизма против человечества, а также неминуемости наказания за политику геноцида. В мероприятии приняли участие студенты и преподаватели Смоленского государственного института искусств.

Фото: ГУ Смоленской области по делам молодежи и гражданско-патриотическому воспитанию.

Как рассказали в ГУ Смоленской области по делам молодежи и гражданско-патриотическому воспитанию, на выставке представлены музейные экспонаты, постеры, плакаты и стенды. Они знакомят посетителей с ходом трех важных судебных процессов, где были осуждены военные преступники нацисткой Германии и милитаристской Японии: Нюрнбергскому, Токийскому и Хабаровскому.

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