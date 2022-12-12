Житель Сафонова хранил в своем гараже более 2,5 тысяч пачек контробандных сигарет. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Полицейские нашли в гараже 34-летнего жителя Сафонова более 2,5 тысяч пачек безакцизных сигарет. Общая стоимость табачной продукции составила около 284 тысяч.

Было установлено, что мужчина приобрел сигареты у неизвестного продавца и хранил в гараже для дальнейшей продажи.

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по статье 171 УК РФ «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации». По информации пресс-службы УМВД по Смоленской области, смолянину грозит до трёх лет лишения свободы.

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