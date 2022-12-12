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НовостиОбщество12 декабря 2022 7:51

В Смоленске трамвайные пути ушли под воду

На одном из участков путей затопило рельсы
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
В Смоленске трамвайные пути ушли под воду. Фото: пресс-служба администрации города.

В Смоленске трамвайные пути ушли под воду. Фото: пресс-служба администрации города.

Участок рельсов от улицы Желябова до улицы Кашена затопило водой. Причиной стало резкое ухудшение погодных условий.

Как сообщили в МУТТП Смоленска, в связи с этим временно изменился маршрут городских трамваев. Так, трамваи со стороны Ситников следуют до железнодорожного вокзала, со стороны Багратиона маршруты 3 и 4 – до кольца Кашена.

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