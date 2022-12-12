Тягач MAN загорелся на ходу на трассе в Вяземском районе. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области.

В воскресенье, 11 декабря, на ходу загорелся тягач MAN, проезжающий недалеко от села Шуйское в Вяземском районе. Водитель почувствовал запах горящей электропроводки и остановился на обочине.

Заглушив мотор и выйдя из кабины мужчина увидел пламя, полыхающее между кабиной и полуприцепом. Попытки потушить возгорание самостоятельно оказались бесполезны – огонь быстро охватил всю кабину.

Прибывшие на место огнеборцы потушили пожар, предотвратив его распространение на полуприцеп. В результате случившегося кабина тягача полностью выгорела, незначительно повреждено лакокрасочное покрытие полуприцепа. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Смоленской области, вероятнее всего причиной пожара могла стала неисправность электрооборудования.

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