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НовостиЗдоровье12 декабря 2022 9:39

Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 12 декабря: 12 человек заразились за сутки

«КП» собрала последние новости по коронавирусу в регионе на 12 декабря
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
С начала пандемии на территории Смоленской области выявили 145 956 случаев заражения COVID-19.

С начала пандемии на территории Смоленской области выявили 145 956 случаев заражения COVID-19.

Фото: Олег УКЛАДОВ

С начала пандемии на территории Смоленской области выявили 145 956 случаев заражения COVID-19. За прошедшие сутки коронавирусом заразились 12 жителей региона.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

На сегодняшний день статус «экс-пациента» получили 17 человек. Не справился с заболеванием 1 человек, 11 смолян госпитализировали за минувшие сутки.

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