Новогодние ёлки в школах Смоленска пройдут с соблюдением мер профилактики ОРВИ и гриппа. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В администрации города с участием Роспотребнадзора обсудили необходимые меры профилактики инфекционных заболеваний в ходе проведения новогодних ёлок в школах Смоленска.

Как сообщил глава города Андрей Борисов на своей странице в соцсетях, проведение праздничных мероприятий запланированы с 19 по 29 декабря. Они будут организованы в классах, без большого скопления людей в актовых залах. В учреждениях дополнительного образования новогодние праздники пройдут в рамках учебных занятий с 26 по 30 декабря.

Ранее «КП» писала что эпидпорог по гриппу и ОРВИ в Смоленской области превышен на 106%. Лабораторно подтверждены 114 случаев «свиного» гриппа.