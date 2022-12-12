В Ярцеве мужчина до смерти избил мать и оставил тело на балконе. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Инцидент произошёл 8 декабря на улице Максима Горького в Ярцеве. Неработающий 54-летний местный житель в очередной раз пришёл к своей 77-летней матери, которая жила одна. Женщина была недовольна тем, что сын нигде не работает, из-за чего между ними произошла ссора.

В ходе конфликта подозреваемый избил мать предметами, которые попались ему под руку, в том числе – кухонным молотком для отбивания мяса. От полученных травм женщина скончалась.

По информации регионального УМВД, мужчина спрятал тело на балконе, где его на следующий день нашла дочь погибшей.

Подозреваемого задержали, ему предъявлено обвинение в убийстве. Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Смоленской области, в ходе допроса он признал свою вину в совершенном преступлении. Теперь мужчине грозит до 15 лет тюрьмы.

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