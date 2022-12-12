Восемь квартир получат смоляне по программе по переселению из аварийного жилья

Фото: Смоленский городской Совет.

Восемь квартир в доме по улице Попова будет предоставлено смолянам в рамках муниципальной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда города Смоленска на 2019-2023 годы, сообщает Смоленский городской Совет.

- Сегодня депутаты приняли восемь решений, которые предусматривают разрешение мены жилья в пяти аварийных домах по улицам 1-я Северная, 2-я Восточная, Бакунина, посёлке Красный Бор на новые квартиры. Поздравляем жителей с этим долгожданным и крайне радостным событием, - отметил председатель Смоленского городского Совета Анатолий Овсянкин.

Он напомнил, что недавно в Смоленске удалось предусмотреть увеличение финансирования программы на 102,8 миллиона рублей. Всего в этом году в областном центре на эти цели планируется направить 597,9 млн рублей.

Напомним, квартиры для переселения смолян из аварийного жилищного фонда приобретаются за счёт средств Фонда содействия реформированию ЖКХ, областного и местного бюджетов.

В предыдущем году Смоленским городским Советом принято 62 решения о предоставлении нового жилья проживавшим в аварийных домах.